FRANCHI, Il "caso" Parlato e la zona off limits: la ricostruzione di FV

Ha fatto molto discutere nelle ultime ore il trattamento che è stato riservato al termine della sfida di ieri tra la Fiorentina e il Napoli all’inviato dell’emittente campana Canale 21 Manuel Parlato. Come mostrano le immagini della tv (che ha ripreso l’intero episodio), il cronista - che stava cercando di intercettare i tifosi azzurri nelle immediate vicinanze dello stadio al termine del successo della squadra di Conte - è stato invitato ad uscire dall’area di pre-filtraggio attorno al Franchi da parte degli addetti della sicurezza del club viola, in quanto - come da regolamento - impossibilitato a effettuare riprese all’interno della fascia attorno all’impianto nella quale è concesso di sostare e di fare dunque riprese soltanto alle televisioni in possesso dei diritti dell’evento (nello specifico Dazn, Sky e la Rai).

“Da lì in poi puoi fare quello che vuoi” è stato il chiaro input (intercettato dai microfoni della tv) che uno dei responsabili della società viola ha dato al giornalista, riferendosi al fatto che al di là delle cancellate oltre la zona di pre-filtraggio è concesso a chiunque di lavorare (tutte le tv locali toscane sostano infatti in quella zona al termine delle partite della Fiorentina e nel video trasmesso da Canale 21, oltretutto, si vede bene che un’altra televisione campana sta già operando all’esterno della fascia off-limits). Va ricordato, peraltro, che la gara di ieri sera era considerata ad alto rischio e che pertanto - come mostrano le immagini stesse della televisione - era presente un folto gruppo di carabinieri all’esterno dell’impianto, nella zona in cui non era possibile sostare, per creare una sorta di "zona cuscinetto" con l'esterno.

Il cronista, tuttavia, ha denunciato pubblicamente di aver ricevuto in quegli attimi concitati un trattamento poco consono (la stessa tv su YouTube ha scritto che Parlato è stato "allontanato in malo modo, impedendogli di poter operare nel migliore dei modi e senza nessun particolare motivo"), un momento di tensione che lo avrebbe portato a farsi strappare l’accredito che aveva al collo. Secondo quanto ricostruito da Firenzeviola.it, in realtà, i responsabili della sicurezza della Fiorentina - nell’accompagnare Parlato all’uscita - hanno semplicemente chiesto al giornalista di identificarsi mostrando il titolo d’accesso allo stadio (in quanto non autorizzato a sostare in quella zona) e, nel momento in cui l’inviato ha opposto resistenza i toni verbali da parte sua si sarebbero alzati ("Lei non è nessuno per dirmi che devo stare fuori" ha detto il giornalista, ignaro evidentemente di star parlando con uno dei responsabili della security viola) fin tanto che non ha raggiunto l’area all’esterno del pre-filtraggio.

In allegato, alcune immagini dell’accaduto mostrate da Canale 21: