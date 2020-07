FOTO FV, Cena a FdM per Barone, Pradè e Spalletti

Incontro particolare ieri sera in Versilia per la dirigenza della Fiorentina. Il dg Joe Barone (accompagnato dalla moglie Camilla) e il ds Daniele Pradè hanno infatti scelto di passare alcuni giorni a Forte dei Marmi, per schiarirsi le idee in vista del rush finale di campionato e - perché no - programmare in costante filo diretto con l’America anche le future mosse viola, a cominciare dal nodo legato alla panchina.

E casualmente a pochi tavoli di distanza da dove ieri la dirigenza della Fiorentina ha cenato - come documenta lo scatto di Firenzeviola.it - era presente anche Luciano Spalletti, tecnico più volte accostato al club di Rocco Commisso con il quale ieri Barone (nella foto di profilo vicino alla colonna) e Pradè (l’uomo alla destra del tecnico di Certaldo, in t-shirt bianca) hanno avuto un rapido contatto, senza tuttavia approfondire alcun tipo di discorso sportivo, visto che la cena di ieri non era di lavoro e che, come già detto, l’incontro tra le parti è stato casuale.

Spalletti, oltretutto, ha anche una casa in Versilia, a pochi passi dal ristorante "Il Fortino" dove si è svolta la cena. Non è una novità del resto che le località di mare siano spesso luoghi di incontro per manager o addetti ai lavori nel mondo del calcio e a maggior ragione i prossimi due mesi sotto l'ombrellone potranno portare in dote tante sorprese per i tifosi viola.