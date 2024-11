FONTANA A RFV, De Gea ha ancora anni davanti, il mio consiglio a Martinelli...

FirenzeViola.it

L'ex portiere dell'Inter Alberto Fontana è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Firenze in campo" per parlare della sfida di domani: "Scontro diretto? Se lo gioca più l'Inter come scontro diretto, la Fiorentina non ha niente da perdere e si trova meritatamente in alto, a Milano sono consapevoli della sua forza".

Giudizio su De Gea dopo l'addio dallo United? "Fra Onana e De Gea non avrei dubbi, visto che non sono un estimatore del primo, ma ad un certo punto arriva il momento dell'addio, come per De Gea e il Manchester appunto o come fece Buffon con la Juve. Non mi stupisce che stia facendo bene, è stato per anni al top e dopo un anno in cui ha staccato la spina sta dimostrando che ha ancora anni davanti".

Per Martinelli meglio imparare da De Gea o giocare in club minori? "C'è anche Leonardelli del 2006, tenetelo a mente. Io credo che un portiere debba creare la propria carriera in campo e penso abbia bisogno di minori perché ha grande potenziale ma può dimostrarlo solo giocando e non guardando"

Meglio un prestito? "Terracciano è una certezza al momento e penso che Martinelli debba andare a farsi le ossa altrove. Per un ragazzo così interessante io prenderei in considerazione un prestito per prendere sicurezza giocando anche in una categoria che in futuro non sarà la sua".

La Fiorentina tra le grandi? "La Fiorentina tutti gli anni ha fatto un passettino nella scala, puntando anche su giovani come Kean. Il presedente ha investito sul Viola Park, avete giovani importanti e può affiancare dunque tra le big per così dire storiche"

