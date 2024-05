FESTA A RFV, Mina provocatore e leader, fa la differenza

FirenzeViola.it

Intervenuto su Radio FirenzeViola, Gianluca Festa, ex Cagliari ma grande conoscitore del calcio greco per alcune esperienze avute in panchina, ha parlato dei prossimi appuntamenti della Fiorentina, a cominciare dalla gara con il Cagliari di domani: "Domani sarà una partita senza troppe pressioni. Per il Cagliari e per Ranieri sarà una festa. Saluteremo il nostro mister, che qui ha lasciato un grande ricordo. Per la Fiorentina, poter anticipare la gara di Cagliari per preparare meglio la finale è un'ottima cosa".

Festa ha commentato anche la prestazioni di Yerry Mina, passato a gennaio dalla Fiorentina al Cagliari: "Mina ha dato tanta sicurezza e leadership alla squadra. Come giocatore è particolare: la sua miglior caratteristica è la personalità, poi è un provocatore, se viene puntato fa fatica ma ha dato tanto in questi sei mesi a Cagliari. Penso che nella Fiorentina non fosse nel contesto migliore per esprimere le sue caratteristiche".

E sul calcio greco e sull'Olympiacos: "Sicuramente troverà un ambiente molto molto caldo, nonostante l'Olympiacos non giochi nel suo stadio. Il clima sarà pazzesco. Già loro hanno festeggiato per la vittoria della Youth League, poi anche questa finale è un traguardo incredibile. Non mi aspettavo potesse arrivare in finale".

