FERRI A RFV, Inter e Viola in una finale si equivalgono

Giacomo Ferri a Radio FirenzeViola

Giacomo Ferri, ex difensore del Torino, è intervenuto su Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" in vista della gara di domani tra la Fiorentina e i granata: "Sarà una partita bella, tra due squadre che giocano. Tutte e due hanno giocatori che in qualsiasi momento possono risolvere la gara. Non è poco, visto che si vedono spesso match tattici. Io invece vedo due squadre che oltre alla tattica hanno anche tecnica”.

Anche perché c’è in gioco l’ottavo posto.

“Bisogna vedere cosa accadrà alla Juventus. Ma la classifica è importante, Toro e Viola sono a pari, se entrano in Europa ci guadagnano, sia a livello economico che d’immagine. La Fiorentina ha strameritato una finale, mentre il Torino da anni non entra nelle coppe. Ecco perché ci sarà da divertirsi”.

Tra l’altro c’è dell’astio tra le due proprietà.

“Questa cosa mi dispiace. Ai miei tempi c’è sempre stato feeling anche tra la società. Io ne sono fuori, non ne so niente. Ma ci sarà una grande partita indipendentemente dai rapporti tra le società”.

L'Inter è imbattibile per la Fiorentina in finale di Coppa Italia?

“Non c’è nessuna squadra inarrivabile. In una gara secca ci sono valori diversi. Sulla carta l’Inter è in forma ed è superiore, ma la Fiorentina fa un calcio bellissimo e sta bene. In una finale si equivalgono”.