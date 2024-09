FATTORI A RFV, Ecco chi sbaglia sul 1° gol. Ma ho visto cose buone

L'ex viola Sauro Fattori, opinionista di Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" ha difeso la Fiorentina vista a Bergamo compresa la retroguardia nonostante i gol: "Non è possibile che si prendano gol con questa facilità ma non è una questione di difesa a tre. Nella difesa a cinque tra l'altro uno si stacca sempre e si resta a quattro, quando l'esterno va in attacco. Sul primo gol è un errore di Ranieri, che deve leggere il pericolo perché ha giocato di posizione e non è sbagliato ma quando arriva uno in area si marca a uomo.

Per me bisogna continuare con il centrocampo a tre e recuperare Gudmundsson perché Colpani fatica e rispetto a quest'ultimo sposta di più. Tra l'altro è il giocatore più pagato perciò va fatto giocare, non significherebbe una bocciatura per Colpani. Tornando al modulo il 5-3-2 va bene e all'inizio l'Atalanta non c'era, poi se Kean segnava anche il secondo gol la partita cambiava. Io ho visto una Fiorentina che ha giocato a viso aperto, poi nella ripresa c'è stato un calo ma con una fisionomia rispetto alle partite precedenti. Richardson? Ha giocato troppo basso e si è visto, per me è stato cambiato troppo nella ripresa. Biraghi? Il problema non è lui, Palladino ha puntato sull'esperienza e forse si può allargare quando Gosens va dentro. Io però avrei messo Comuzzo a destra e con Quarta centrale e Ranieri in marcatura, visto che Pongracic è stato il più criticato delle prime partite e sembra in confusione".