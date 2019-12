ESCLUSIVA FV, IL VIA AL MERCATO DI GENNAIO: SUMMIT AI CAMPINI

"Ancora non abbiamo parlato ma le mie idee ce l'ho", aveva detto in conferenza stampa Beppe Iachini giusto qualche ora fa. Adesso, per il nuovo allenatore della Fiorentina, è arrivato il momento di farle presenti alla sua nuova dirigenza, riunita in blocco qualche minuto fa all'interno del Centro Sportivo, in vista della definizione delle strategia per il mercato in arrivo. Il summit di programmazione del calciomercato invernale è cominciato, alla presenza - oltre che del tecnico e di parte del suo staff tecnico - del dg Joe Barone, del ds Daniele Pradè, del club manager Giancarlo Antognoni e del supervisore dell'area tecnica Dario Dainelli, oltre ad Alberto Aquilani, fresco di nuova nomina nell'organigramma della prima squadra, all'intermediario Bernardo Brovarone. Questa la task force viola al lavoro in questi minuti negli uffici, per provare ad invertire una rotta pericolosa, intervenendo con decisione sul mercato. "Sento una responsabilità importante nei confronti di tutti, per questo metterò tutto me stesso", ha dichiarato ieri Pradè a margine della conferenza stampa di Iachini: il tempo di iniziare a far sul serio è già arrivato. Ecco l'arrivo dei vari dirigenti gigliati al Centro Sportivo Davide Astori, nelle foto e nei video realizzati da FirenzeViola.it.