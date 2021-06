ESCLUSIVA FV, ECCO BURDISSO A FIRENZE: INIZIA L’ERA VIOLA DEL DIRIGENTE

È ufficialmente iniziata l’era di Nicolas Burdisso a Firenze: il nuovo membro dell’area tecnica della Fiorentina si trova da oggi nel capoluogo toscano, dove è rimasto per qualche ora in riunione con la dirigenza viola (Pradè e Barone) ed i suoi avvocati ed è in procinto di firmare nei prossimi giorni il contratto che lo legherà alla Fiorentina, a partire dal 1° luglio. Queste le foto esclusive realizzate dalla redazione di FirenzeViola.it: