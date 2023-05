DS WATFORD A RFV, West Ham? Moyes capisce le gare. Stagione viola simile agli Hammers

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Cristiano Garetta a Radio FirenzeViola

Cristiano Giaretta, direttore sportivo del Watford, ha parlato questa mattina ai microfoni di Radio FirenzeViola, in vista della finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham: "Il West Ham non ha fatto una grande stagione, a dieci partite dalla fine stava lottando per la retrocessione. Questa è la Premier: una stagione puoi andare in Champions e quella dopo retrocedi. Rimane il valore tecnico, giocano 4-2-3-1 e a livello di singoli sono messi benissimo. Moyes è una vecchia volpe e punterà tutto su questa partita. Hanno giocatori forti come Antonio e Benrahma o tecnici come Rice. Io penso che Fiorentina e West Ham abbiano avuto una stagione simile, anche se la Viola arriverà ottava, magari le aspettative erano un po' più alte. Il West Ham rimane comunque un avversario molto ostico".

Prosegue: "Il livello della Premier è un po' più difficile della Serie A. In Premier sai che solo 7 squadre si salveranno sicuramente, le big. In Serie A, al contrario, sai quali squadre lotteranno sicuramente per la retrocessione. Non guarderei il posizionamento in classifica del West Ham".

C'è il rischio che contro i viola si chiuda e riparta, o gestirà la palla?

"Loro gestiscono la partita ma Moyes capisce bene le partite. Con giocatori come Rice riescono a verticalizzare per Antonio, che è veloce. Il loro allenatore conosce bene questo tipo di gare".

La Fiorentina finalmente torna a battagliare per dei trofei. Lei che idea si è fatto della gestione Commisso?

"Queste proprietà vanno lasciate lavorare: trasmettono entusiasmo e Commisso ha anche possibilità economiche. In 4 anni raggiungere questi risultati mi riporta alla mente la Fiorentina dei tempi migliori. I tifosi sono molto attaccati al risultato della domenica, ogni tanto si dovrebbero staccare e pensare che la squadra è in buone mani".

Chi vince la Championship (la Serie B inglese, ndr) prende 90 milioni, per una squadra neopromossa è una cifra enorme.

"È vero 90 milioni sono tantissimi ma in Premier c'è chi spende anche il triplo, ad esempio il Chelsea. Poi l'investimento di 90 milioni si può anche sbagliare, bisogna essere bravi a investire ed avere anche un pizzico di fortuna. Southampton e Leeds erano squadre competitive, però il livello della Premier è alto e si è visto, tanto che il Leeds è retrocesso".

Ha mai avuto a che fare con trattative che coinvolgevano la Fiorentina?

"Sì, quella più importante è stata sicuramente il trasferimento di Cuadrado".