DS UDINESE A FV, Sarà dura contro Jojo e Amauri

Dopo il turno di sosta forzata, causata dalla neve copiosa caduta su Bologna negli scorsi giorni, la Fiorentina dovrà affrontare una delle squadre più in forma di questa stagione, ovvero l'Udinese. Per parlare di questa gara delicatissima, la redazione di Firenzeviola.it ha contattato in esclusiva il Direttore Sportivo dei friulani, Fabrizio Larini: "Che partita sarà? Sarà uan gara veramente difficile. La Fiorentina, anche se sta avendo un percorso altalenante, ha dei giocatori importanti. Dobbiamo stare attenti, è una partita che presenta tantissime difficoltà. Cosa temo di più dei viola? Sicuramente la voglia di rivalsa di tutta la squadra. Il girone di andata non è stato all'altezza delle aspettative, quindi tutti i giocatori vorranno dimostrare al pubblico di poter fare molto meglio. Se temo un giocatore in particolare? La Fiorentina ha tanti giocatori che possono determinare una partita da un momento all'altro. Su tutti, Montolivo, Amauri e Jovetic, sono i giocatori che probabilmente ci metteranno maggiormente in difficoltà".