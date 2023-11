DI GENNARO A RFV, Tre ko diversi, Empoli il problema

FirenzeViola.it

Antonio Di Gennaro a Radio FirenzeViola

Antonio Di Gennaro, telecronista in Rai nonché ex Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si compra?" Iniziando col parlare del sostegno della Fiesole agli alluvionati: “Gli ultras hanno dato la dimostrazione di attaccamento alla propria regione e ai propri concittadini. A volte si dipingono in modo negativo sbagliando. Ieri si poteva fare qualcosa di diverso”.

Sul periodo della Fiorentina: “Sono state tre sconfitte diverse. L’Empoli è stata quella più importante, dato che la Fiorentina veniva da una vittoria dominata con il Napoli. Con la Lazio e la Juve c’è stata anche un po’ di sfortuna. Italiano dovrà fare ammenda, ma se la squadra vince in quel modo a Napoli allora può arrivare anche oltre all’ottavo posto. Adesso è un momento difficile, soprattutto a livello realizzato. Pensavo che Beltran potesse essere il titolare della squadra ma ieri ha fatto dei passi indietro. Nzola non è entrato nella condizione fisica e mentale che possa garantire alla Fiorentina un centravanti di livello”.

Italiano ha ancora difficoltà a leggere le partite?

“Ieri non mi hanno convinto le gestioni di Milenkovic e Bonaventura. Però lui ha sempre in mano la squadra dalla mattina alla sera per cui sono scelte che spettano a lui. Bonaventura ha 34 anni e non sempre potrà essere impiegato, ma nelle partite importanti - e ieri lo era - dovrebbero giocare certi giocatori”.

