DI GENNARO A RFV: "Servono giocatori che alzano il livello. Non i Mandragora e i Duncan"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Antonio Di Gennaro a Radio FirenzeViola

L'ex calciatore viola Antonio Di Gennaro, oggi opinionista, durante "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola ha parlato così: "Nzola per adesso non ha reso, mentre Arthur, dopo aver perso Torreira che portava anche gol, garantisce leadership, presenza in campo e un giocatore della caratura che ricordavamo prima. A gennaio farei uno sforzo, ma bisogna vedere chi comanda alla Fiorentina. Se guardiamo ai fatti, Italiano ha raggiunto due finali facendo il suo calcio, quest’anno è in ottima posizione: con qualcosa a gennaio dal mercato, ci sarebbero prospettive importanti. È stato valorizzato un patrimonio societario”.

Prosegue: “Se la Fiorentina vuole alzare l’asticella l’anno prossimo deve prendere centrocampisti che facciano fare il salto di qualità. Uno c’era in casa, Castrovilli. Con Montella si è presentato come una mezzala da 4-3-3 che attacca e strappa, ci vuole un giocatore di queste caratteristiche. Senza nulla togliere a Mandragora e Duncan, sono buoni giocatori ma non alzano il livello. Arthur è uno di questi, ha alzato la qualità, ora c’è da vedere quanto la società vorrà alzare l’asticella, e in questo caso un centrocampista che migliora il livello serve”.

Su Brekalo e Ikoné: “Non incidono, proprio a livello di personalità. Anche Sottil non dà continuità, cosa che stava avendo Gonzalez e che è stato nuovamente frenato dal problema muscolare. La Fiorentina non ha un altro esterno come lui, gli altri non incidono. Se la Fiorentina vuole lottare per la Champions deve cercare questi tipi di giocatori, quelli che alzano il livello. Un Berardi della situazione poteva essere un innesto di questo calibro”.

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA INTEGRALE