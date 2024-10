DI GENNARO A RFV, Juric rischia? Una barzelletta. Kean imprescindibile, certo Bati giocava con le caviglie rotte

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex giocatore viola ed attuale opinionista Rai Antonio Di Gennaro è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Firenze in campo" per parlare dell'attualità viola, a partire dall'avversaria e dal problema allenatore: "Mourinho faceva tutto lui mentre la società era assente, ha preso in mano il gruppo e tutta la gestione, ha portato giocatori importanti, ha portato la Conference e gli hanno rubato un'Europa League ma è stato dmesso in discussione ed è stato esonerato. Preso De Rossi ha fatto bene 6 mesi e gli hanno fatto il rinnovo di 3 anni, ma dopo il rinnovo è stato mandato via, poi è andata via la dirigente, Ghisolfi parla solo in francese... Poi arriva Juric che quindi deve avere le spalle larghe. Lui cerca di smussare tutto perché ha una chance importante, della vita, e si concentra sui risultati. Ma ci sono situazioni tecnico-tattiche e di leadership e gestione da rivedere. A Firenze, se perde, ci sta che possa saltare e che ritorni De Rossi ma mi sembra una barzelletta".

C'è pessimismo su Kean? "Se fosse assente cambierebbe tanto, si è inserito bene anche dal punto realizzativo ed è imprescendibile nello scacchiere. Beltran abbiamo visto che è diverso, Kouame potrebbe somigliargli fisicamente. Poi non so come sta la sua caviglia, Batistuta giocava con le caviglie doloranti... Se mancasse Kean in questo momento in cui la Fiorentina sta andando bene per me sarebbe un guaio ma per fortuna nelle ultime gare ci sono giocatori che hanno dimostrato di essere in forma e poter segnare e dunque compensare. E la Roma dietro qualcosa concede"

Cosa pensa di Dolbyk? "E' partito in sordina come tutta la Roma, come centravanti non mi fa impazzire ma può spostare gli equilibri perché ha il fisico e sta migliorando. La fisicità in questo campionato ha preso il sopravvento sulla tecnica e la qualità dell'attaccante"

Intensità minore dalla Premier, come detto dall'allenatore del Liverpool e Chiesa? "Tecnica e velocità Chiesa le aveva, prima dell'infortunio, semmai gli mancava la lettura dei momenti della partita. Ora deve ritrovare lo smalto anche perché in Premier non ti aspetta nessuno"