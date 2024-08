CAUET A RFV, Richardson giocatore da costruire. Ikoné? Alcuni matrimoni non funzionano

FirenzeViola.it

Ospite d'onore nella prima parte di Viola AmoreMio, su Radio FirenzeViola, Benoit Cauet, ex Inter e Torino: il francese ha descritto cosi Amir Richardson, prossimo a essere un nuovo calciatore della Fiorentina e ammirato negli ultimi anni in Ligue1 con la maglia del Reims: "Quest'anno ha fatto molto bene in Ligue1, prima aveva fatto bene anche nelle serie minori, è un giocatore diverso da Tessmann, che è secondo me già pronto. Per quanto riguarda Amir Richardson invece è un centrocampista che può migliorare tanto. La sua struttura fisica è importante ed è imponente sia a livello atletico che a livello tecnico, è un centrocampista completo e ha grandi potenzialità. Legge benissimo le situazioni sia offensive che difensive, ha un ottimo primo controllo ma deve migliorare sulle verticalizzazioni".

E su David De Gea, pronto a firmare con la Fiorentina: "Non ha senso presentarlo come calciatore, ha solo bisogno di stare bene fisicamente. Ha un talento internazionale e mondiale. Al di là dell'età è un portiere di grande spessore e può dare un grande contributo anche in termini di esperienza".

E sulle difficoltà di Jonathan Ikone a Firenze: "Non me le so spiegare, qualche volta i matrimoni funzionano, altre no. Non è mai stato un goleador, ma ha comunque tanta qualità abbinata alla velocità, nell'uno contro uno è davvero forte".

Così invece Cauet su Moise Kean, attaccante conosciuto ai tempi in cui il classe 2000 giocava nelle giovanili della Juventus e il francese era nello staff della Primavera dell'Inter: "L'ho affrontato tante volte, ai tempi era più avanti dei suoi compagni. Ha bisogno di grandissima fiducia, al Psg ha fatto benissimo, purtroppo alla Juve non si è confermato".