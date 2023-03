CASINI A RFV, Lavori V. Park procedono bene. Il ritiro...

FirenzeViola.it

Francesco Casini a Radio Firenze Viola

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola durante "Palla al Centro".

Sul Viola Park: "Sta andando bene, qualche giorno fa abbiamo fatto un altro sopralluogo e i lavori stanno procedendo bene. Tutti i campi stanno prendendo forma: è un bellissimo progetto che si sta concretizzando. Entrarci alimenta il sogno a occhi aperti. La Fiorentina aveva bisogno di una struttura come questa, è una grande occasione per giocatori e giocatrici che calcheranno questi campi. Una famiglia che dovrà scegliere il futuro del proprio ragazzo la Fiorentina sarà un'opportunità attraente. Sono molto contento".

Il ritiro si dovrebbe fare al Viola Park?

"Penso di sì, ma ovviamente ancora non possiamo dirlo con certezza. Noi abbiamo fatto tutto il necessario, poi i cantieri e i lavori sono privati: è materia che conosce la Fiorentina e la ditta che se ne occupa. Sono comunque convinto che il Presidente viola sia contento".

Questioni parcheggi: " Siamo tutti d'accordo sull'evitare ulteriore consumo di suolo. C'era un vecchio parcheggio e abbiamo deciso di utilizzare le vecchie strutture presenti nell'area. Il percorso madre è la dotazione del parcheggio scambiatore, possibile da realizzare con la rete tramviaria. Speriamo che i lavori partano il prima possibile, spero prima di Novembre. Prima di ciò abbiamo messo a disposizione un parcheggio per tutti i tifosi viola e gli abitanti di Bagno a Ripoli. Mi aspetto tante persone all'apertura. Siamo sempre in contatto con la Fiorentina e ci aspettiamo persone con i pullman, da fuori Firenze".

Sulla questione Stadio: "Io sono per i tifosi Viola e per la Fiorentina. Quando sento parlare di Stadio penso che sia arrivata l'ora di avere una struttura all'altezza della nostra storia e del nostro futuro. Tutti amiamo il Franchi, ma serve altro, anche paragonandoci alle altre realtà europee. Basta vedere lo Stadio del Sivasspor e del Lech Poznan. Se ci mettiamo in curva, la porta opposta è a 150 metri. Il gap è significativo e dobbiamo lavorare su questo. Vediamo come si risolverà la questione europea, intanto teniamoci stretti il Viola Park".