CASINI A RFV: "Ieri iniezione di fiducia. Sul Franchi non cambio idea"

Fonte: dal nostro inviato al Viola Park - Andrea Giannattasio

Ascolta l'audio

Francesco Casini a Radio FirenzeViola

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, era presente al Viola Park dove per la prima volta si giocano partite del torneo di Viareggio, col match tra Fiorentina Under 18 e Stella Rossa. Il sindaco è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Palla al centro": "Ho cercato di essere presente per quest'avvenimento. Non ero invece a vedere la gara ma è stato un bel pomeriggio di calcio con gol e emozioni. Ci voleva un'iniezione di fiducia, ora inizia un trittico verità per capire dove si andrà. Bologna certo sarà un test diverso, basta vedere il cammino dei rossoblù e per loro è decisiva perché sarebbe un salto di qualità anche se considero la Fiorentina più forte del Bologna. Certamente per la Fiorentina è determinante per credere in qualcosa di più, se la giocherà per un piazzamento europeo ed è in Conference e Coppa Italia e tutto l'ambiente glielo deve riconoscere".

Cosa pensa degli sviluppi sullo stadio? "Non cambio idea. Siamo sì ad un punto di svolta, bene rimanere a giocare al Franchi perché fa bene a tutti perché era complesso organizzare anche per la società. Ma credo bisogna congelare i soldi per recuperare tutti quelli che servono perché poi 120 milioni sono un peso per la prossima amministrazione. Dopo il Pnrr non ci saranno altri soldi e se non ci sarà accordo con la Fiorentina non sarà possibile recuperare altre risorse".