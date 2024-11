CANNELLA A RFV, Palladino ha in mano il mercato. Su Kean bravi i dirigenti. In mediana un grande motore

FirenzeViola.it

Il dirigente sportivo Giuseppe Cannella è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione " Chi si Compra" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue parole a partire dalle possibili scelte dei viola nel mercato di gennaio: "Mi vengono in mente le scene a fine gara quando tutto il gruppo squadra si chiude a cerchio intorno a Palladino. Lui ha in mano anche le scelte di mercato. Avrà comunicato alla società le lacune della rosa e come intervenire. Che sia un vice Kean, o una cessione di uno tra Parisi e Biraghi, la società ha preso un indirizzo particolare. Parisi e Biraghi hanno lo stesso procuratore e magari c'è una strategia dietro. La Fiorentina è una lieta sorpresa per quello che sta facendo. Palladino ha il polso della situazione ed è padrone dell'ambente. Le sue decisioni sono da supportare e da accettare dalla società, la scelta di Palladino è una vittoria dei dirigenti".

Cosa dovrà fare la Fiorentina per dare credito alla classifica attuale?

"Il campionato ha già dato indicazioni. La Fiorentina ha un grande motore a centrocampo con Bove, Colpani, Cataldi, tutti giocatori affidabili di quantità e qualità. Ci vuole anche fortuna perché se incontri alcune formazioni in un periodo di difficoltà e le batti ti dà fiducia".

Quanto la stupisce il rendimento di Kean? Quale è il suo valore?

"Kean dissi che sarebbe stato un grande colpo. Ha sempre dovuto dimostrare di essere forte e la fretta di crescere l'ha condizionato nel suo percorso. Kean andava preso con l'idea di farlo essere protagonista ed è stata brava la Fiorentina. Lui ha dimostrato che chi ha fiducia in un calciatore giovane come lui ottiene dei risultati. Farebbe bene ad essere restio a tornare ipoteticamente alla Juventus perché a Firenze è centrale nel progetto e con fiducia è un giocatore forte".

In difesa troppi centrali per giocare a quattro?

"Meglio averli. Immagino Quarta che si fa vedere più in avanti che in fase difensiva. Poi una società come la Fiorentina si farà ben pagare un centrale in esubero da una società che magari ha bisogno in quel reparto. La Fiorentina ha un bel numero di difensori centrali e Palladino può scegliere, meglio così".

