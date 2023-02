CAMPANHARO A RFV, Che paura qua in Turchia

L'ex viola Gustavo Campanharo, attuale centrocampista del Kayserispor in Turchia dove è in atto una tragedia a causa del violento terremoto scaturito al confine con la Siria, ha raccontato questi giorni terribili a Radio Firenzeviola: "È una situazione veramente difficile perché non si sa quando potrebbe finire. Abbiamo tanta paura. Ero lontano da dove è cominciato perché ero in ritiro ma la mia famiglia era a meno di 200km, mia moglie mi ha chiamato alle 4 per dirmi che aveva paura e mentre eravamo al telefono è arrivata un'altra scossa. Poi si sono tutti dovuti vestire in fretta e furia per andare in strada e riuscire a scappare. Il campionato? Prima dicevano di aspettare, io ero a Istanbul e la Federazione ha detto che il campionato deve continuare. A me pare strano, però noi siamo ancora tutti qui.

Il suo club si è attivato per gli aiuti?

"Si certo. Il nostro presidente e tutto il club si è già attivato ma devo dire che gli aiuti arrivano da tutto il mondo".

La Fiorentina?

"Adesso non ho visto tanto ma quando posso la seguo sempre, è un club nel quale ho avuto tante emozioni. Quindi mi piace tanto".

Cosa ricorda di Firenze?

"Le persone. Ero un bimbo quando sono arrivato per la mia prima avventura in Europa e ho subito ricevuto il calore delle persone di Firenze ed è stato bellissimo. Mia moglie dice sempre che dobbiamo tornare a Firenze e anche a Verona perché ci manca tanto. Pensiamo di venire a vivere in Italia quando smetterò di giocare, chissà".

Si sente ancora con qualche ex compagno alla Fiorentina?

"Sia Matos che Empereur mi hanno mandato messaggi in questi giorni. Mi sono incontrato anche con Babacar quando era qui in Turchia".

E del suo ex allenatore Semplici?

"Ho solo bei ricordi di lui perché mi ha fatto sentire subito a casa. Una persona fantastica, per me è come un babbo".