BRESSAN A RFV: "Rimane il difetto continuità. Mi aspettavo di più sugli esterni d'attacco"

FirenzeViola.it

© foto di Lorenzo Marucci

Ascolta l'audio

Mauro Bressan a Radio FirenzeViola

Mauro Bressan, ex Fiorentina, durante "Viola Weekend" su Radio FirenzeViola ha parlato così dopo il match contro il Torino: “Fare un tempo con l’uomo in più ti lascia l’amaro in bocca. Ma oltre ai demeriti della Fiorentina, il Torino ora come ora è una delle squadre più in forma. Anche ieri si è confermata in grande spolvero, la Fiorentina è rimasta un po’ così. Non ha reagito alla marcatura a tutto campo e non ha dato continuità alla vittoria sulla Lazio. Resta uno dei principali difetti di quest’anno”.

Prosegue: “Il Torino fisicamente sta meglio della Fiorentina, si è chiuso nella ripresa e ripartiva in contropiede. La Fiorentina ha dimostrato ancora una volta che quando a livello tattico trova squadra così, fa fatica. Mi aspetto di più poi da chi dovrebbe fare la differenza nell’uno contro uno, da Sottil e Ikone a Nico Gonzalez”.

Ascolta il podcast per l'intervento intero