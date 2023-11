BONGIORNI A RFV: "Jack come il vino, è uno d'annata. Sta recuperando i due anni persi al Milan"

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Antonio Bongiorni a Radio FirenzeViola

Antonio Bongiorni, osservatore nonché primo conoscitore di Giacomo Bonaventura, è intervenuto oggi su Radio FirenzeViola nel corso di "Chi si compra?" e ha commentato così la partita del numero 5 viola: “Il vino più invecchia e più diventa buono. Jack è uno d’annata. Ha perso due anni a Milano per infortunio e li sta recuperando ora, è sempre pronto e lucido. Questo, abbinato alle sue straordinarie qualità, fa sì che trovi la porta come pochi. A volte non se ne parla, ma anche lo staff tecnico sta facendo il suo lavoro. Vuol dire che qualcosa di buono c’è”.

Prosegue: “Al Milan non è che non ha fatto bene. È arrivato in un caos societario e ha beccato un infortunio che l’ha frenato. Ma ripeto, ciò che gli è sfuggito al Milan lo sta ritrovando ora a Firenze. Per lui questo è l’apice della carriera. La convocazione di Spalletti lo certifica. A 34 anni mi dice ancora che ha voglia di giocare, questa è una fortuna”.

Ascolta il podcast per l'intervento completo