BONFRISCO A RFV, VAR aiuta. Utile parlare in televisione

L'ex arbitro Angelo Bonfrisco è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare della prestazione di Fabio Maresca, l'arbitro della gara di ieri tra Fiorentina e Bologna: "La conduzione di gara non è stata bellissima, soprattutto perché parliamo di uno degli arbitri migliori. Ci si aspetta molto di più da un arbitro come lui. In una partita poi capitano sempre tanti episodi non semplici. Il VAR è importante e aiuta, ma il regolamento e le direttive non aiutano chi fa questo difficile mestiere. Soprattutto le direttive, riguardo ai rigori, portano a giudizi diversi in base alle diverse sensibilità degli arbitri".

Riguardo alla trattenuta di Ikonè, in episodi simili vale il giudizio dal campo?

"Sì in linea generale sì. Anche perché devi valutare elementi come l'intensità che per il varista al monitor è più complicato valutare. Nel caso specifico di ieri Ikonè stava andando sul pallone e la trattenuta lo toglie dalla traiettoria quindi a mio parere la decisione è stata corretta. In linea generale con la maglia tirata gli arbitri tendono a fischiare".

I chiarimenti postumi, come quelli che vanno in onda su DAZN possono aiutare?

"Parlare la settimana dopo è una cosa poco utile perché il calcio va avanti veloce oggi. Ciò di cui si parla è già passato. Però può essere utile da un punto di vista didattico perché le dichiarazioni possono essere come punto di riferimento su episodi simili. Questo può complicare l'attività arbitrale, però lo considero un passo in avanti.