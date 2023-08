BONAZZOLI A RFV, Beltran-Nzola sarà la coppia vincente

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Emiliano Bonazzoli a Radio Firenze Viola

Emiliano Bonazzoli, ex viola, ha parlato a Radio FirenzeViola durante la trasmissione Viola Amore Mio: "Di Beltran ne parlano molto bene, anche in Argentina sta facendo un buon percorso col River Plate. E' un giocatore completo che non dà punti di riferimento, di conseguenza è adatto al gioco di Italiano. Secondo me lui e Nzola possono formare una coppia di attacco molto interessante e pericolosa".

Cosa pensa di Nzola?

"Penso che la carta vincente sia per lui che per la Fiorentina è la presenza di Italiano come allenatore. Il mister lo ha visto nascere calcisticamente a Trapani, poi lui stesso l'ha voluto allo Spezia e ora è su sua richiesta che il giocatore angolano è approdato a Firenze. Gli automatismi che questo ragazzo ha acquisito sono un suo grande punto di forza, ora che è arrivato alla Fiorentina c'è bisogno di capire nello specifico cosa vuole Vincenzo Italiano da lui".

Qual è, secondo lei, la differenza principale tra i calciatori dei suoi anni e quelli di oggi?

"I calciatori di oggi secondo me sono dotati di una maggiore intelligenza tattica, però è anche vero che sembrano necessitare di una maggiore quantità di tempo a disposizione per ambientarsi".

Qual è il suo giudizio sui percorsi di Jovic e Cabral alla Fiorentina?

"Entrambi sono stati impiegati abbastanza dall'allenatore, a dimostrarlo è il fatto che entrambi siano arrivati in doppia cifra alla fine della scorsa stagione".

Cosa pensa di Infantino?

"Su questo ragazzo ho sentito molti giudizi positivi, ovviamente lo stesso Italiano dovrà essere bravo a impiegarlo nel modo giusto e a schierarlo nel ruolo che più si adatta a lui".

Per quanto riguarda la sua carriera da allenatore, su quale panchina la vedremo seduto prossimamente?

"Al momento sono fermo, vedremo in futuro quali opportunità si presenteranno".