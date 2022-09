BERTONI A RFV: "JOVIC? IL REAL NON CEDE A CASO. JULIAN ALVAREZ ERA L’OCCASIONE"

L'ex attaccante della viola, Daniel Bertoni, ha parlato a Radio FirenzeViola del momento attuale che sta attraversando la Fiorentina: “I tre punti col Verona sono stati importanti, bisogna continuare a migliorare. C’è il problema dei centravanti che non rispondono alle aspettative. Kouame non è un centravanti ma può farlo, almeno arrivano i gol. Speriamo che giochino bene anche Nico e Ikone, poi manca un regista. L’altro giorno era in tribuna... Torreira".

Barak le piace?

“Non l'avevo mai visto giocare, mi è sembrato subito un incontrista. Arriva vicino alla porta, propone, è un giocatore che ha una buona visione di gioco, lo legge molto bene”.

Jovic e Cabral come si recuperano?

“Bisogna vedere anche come l’allenatore li allena, Cabral è già un po’ di tempo che è lì. Jovic? Quando il Real lo dà via, non è che lo fa a caso. In questo momento il Real sta giocando senza un centravanti ma arriva lo stesso al gol grazie alla sua compattezza e all’allenatore che è uno dei più grandi della storia. Questo Jovic dico che non ha possibilità di giocare in questo Real”.

Cosa deve fare la Fiorentina per esaltarlo?

“Il gol ti carica, vedo che c’è qualche difficoltà, per me è un problema psicologico. Deve lavorare più nella testa”.

Guardando al mercato, c’è anche altro?

“I grandi centravanti sono tutti occupati. C’era Julian Alvarez che ora sta facendo molto bene al City, è stata la grande occasione mancata per la Fiorentina. Poi è facile parlare da fuori, però si sbaglia. Come è stato fatto anche con Cabral”.

Cosa pensa dell’inizio di stagione di Martinez Quarta?

“Quarta se vuole andare al Mondiale deve capire che servono buone prestazioni e mantenere la continuità. Io dico che deve dimostrare quello che è, anche perché ci sono pure altri argentini bravi in giro per il mondo. Ai fiorentini dico di continuare a stare vicini alla squadra”.