BERETTA A RFV, Jovic può essere un valore aggiunto

Mario Beretta a Radio Firenze Viola

L'allenatore Mario Beretta ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste le sue dichiarazioni:

In che ruolo vede bene Arthur?

“Sicuramente parte come centrocampista centrale, anche se adesso ai centrocampisti si chiedono più cose. Bisognerà vedere le intenzioni di Italiano, se preferirà giocare col 4-2-3-1 o col 4-3-3. L’allenatore è molto esigente, al brasiliano verrà chiesta molta aggressività, dovrà adeguarsi. Lo vedo meglio comunque in un centrocampo a tre”.

Sulla fase difensiva: “L’allenatore sta facendo un grandissimo percorso, la Fiorentina gioca un bel calcio, è sempre dominante. C'è sempre qualcosa da migliorare: in fase difensiva, per esempio, ci sono state delle sbavature, ma col lavoro potranno colmarle”.

Italiano ha parlato positivamente di Jovic, cosa ne pensa?

“Ha fatto dichiarazioni importanti, il primo anno per il serbo è stato complicato, ma ci può stare. Dopo un periodo di adattamento, se dovesse entrare in forma credo che Jovic possa essere un valore aggiunto per la Fiorentina”.

Su Parisi: “È un acquisto importante, anche per il futuro. È un altro step notevole da parte del club”.