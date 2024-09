BAIANO A RFV: "Gud deve giocare vicino a Kean parlano la stessa lingua. Amici fuori dal campo? Non è necessario"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Baiano è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per analizzare le tematiche più attuali di casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni a partire dalla diatriba per tirare il secondo rigore tra Albert Gudmundsson e Moise Kean e dal modo per farli giocare insieme al meglio: "In quelle situazioni non c'è neanche bisogno di parlare. A volte ci sono state scene molto brutte come un giocatore che leva la palla di mano ad un compagno. Si sono guardati e Kean probabilmente ha capito il momento. Per farli convivere insieme al meglio Gudmundsson, essendo una seconda punta tecnica e di qualità, deve essere fatto giocare vicino a Kean e soprattutto vicino alla porta".

Per giocare bene insieme è necessario essere amici fuori dal campo?

"No non è necessario. Normale però che se uno si frequenta anche fuori ancora meglio. Io e Gabriel ci frequentavamo anche fuori, eravamo amici, ma questo non è determinante. Aiuta però sicuramente. Da quello che ho visto ieri vogliono giocare insieme e si divertono perché hanno capito che parlano la stesa lingua calcistica".

Cosa deve prendere Palladino dalla gara di ieri?

"Del primo tempo c'è poco da prendere. Meglio nel secondo. Anche se ieri contava solo vincere. Quella era la priorità. Poi positivo è stato anche vedere Gudmundsson che non si era mai visto. Si è sbloccato e questo è importante per un attaccante per lavorare con più tranquillità. Poi che siano due rigori o un gol meraviglioso poco conta.Nella prima frazione non mi è piaciuta la viola mentre nella ripresa ha fatto meglio".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA