ASS. SPORT ABBADIA S.S A RFV: "RITIRO VIOLA QUI? LA SITUAZIONE TRA STRUTTURE E ACCOGLIENZA"

Dopo le voci di un ritiro lontano dal Viola Park e l’Amiata come una delle sedi alternative, a Radio Firenzeviola durante "Viola Amore mio" è intervenuto Niccolò Volpini, assessore dello sport di Abbadia San Salvatore, una delle prossime possibili mete estive gigliate. Queste le sue parole: "C'è stato l'abbocco per via dello stop al ritiro in Trentino in Moena. Mi ero caldamente offerto come amministratore per essere una delle mete del ritiro estivo. Poi, effettivamente e giustamente, sembrava che le idee della società fossero quelle di fare il ritiro estivo principale al Viola Park. Successivamente, nonostante fosse stata da coordinare, era nata l'idea di fare un altro piccolo ritiro in una zona della Toscana, come veniva fatto in Mugello. Adesso però, dopo i problemi al Viola Park, tutto è cambiato, staremo a vedere".

I segnali ricevuti dalla Fiorentina

"Ho sempre avuto dei contatti con persone non direttamente dentro la società ma che comunque fanno parte di questa possibile organizzazione. Ora abbiamo avuto un ulteriore passaggio telefonico, ma oltre a questo non c'è stato nient'altro di concreto".

Riguardo le strutture?

"Lo scorso anno abbiamo rifatto il manto erboso del campo principale. Tra le altre cose, la persona che cura il 'verde' del Viola Park la chiamiamo spesso qui da noi, quindi è a conoscenza del livello richiesto. Per quanto riguarda gli spogliatoi, abbiamo una struttura abbastanza grande che però merita una rivisitazione. A tal proposito siamo disposti a venire incontro alle esigenze".

Sui possibili alloggi della Fiorentina

"Durante questo primo incontro avevamo posto una valutazione sulla struttura che possiede una certa importanza all'interno del nostro territorio. L'ultimo hotel nel quale la Fiorentina ha alloggiato non so se possa essere ancora adeguato per le necessità della squadra viola. Di conseguenza erano state prese in esame altre due alternative: un hotel posizionato nel verde un po' isolato da tutto, mentre l'altro situato verso il centro storico e a breve distanza dal centro sportivo. Sono due risposte molto diverse tra loro, dipende dalla Fiorentina".