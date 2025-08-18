La Fiorentina chiama Pellegrini: il punto. Fortini via solo in prestito
Torna il consueto appuntamento serale del "Chi si compra" in versione Flash con le ultime sul mercato della Fiorentina.
Partiamo dalla suggestione Lorenzo Pellegrini.
La Roma lo cederebbe volentieri subito anche per un incasso di basso livello, visto che il calciatore è in scadenza a giugno 2026. La Fiorentina ha contattato i giallorossi: l'ostacolo è l'ingaggio, 4 milioni di euro di parte fissa (si arriva a 6 milioni coi bonus), quindi operazione complicata.
Lucas Beltran in questo momento blocca il mercato in entrata.
L'argentino valuterà l'offerta del Cska Mosca - che alla Fiorentina girerebbe più di 10 milioni alla Fiorentina -. Beltran dovrà dare una risposta ai russi entro pochi giorni. Nel caso in cui la risposta fosse positiva la Fiorentina ci mettere poco a trovare l'intesa col Cska.
Su Niccolò Fortini c'è sempre il Torino.
Ma la Fiorentina fa muro: lo vuole cedere solo in prestito secco, mentre il Toro lo vorrebbe a titolo definitivo. Su Fortini anche Genoa e Cagliar. In caso di partenza occhio a Nadir Zortea, anche se le quotazioni dell'esterno del Cagliari sono in ribasso.
Centrocampo: Amir Richardson non è in uscita.
Nelle ultime ore è arrivata la voce di un interessamento del Newcastle, ma la Fiorentina non vorrebbe cederlo.
