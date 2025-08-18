Ecco la lista Uefa della Fiorentina per i preliminari: c'è Beltran
La Fiorentina ha appena comunicato la lista dei 28 calciatori che saranno a disposizione di Stefano Pioli per il playoff di Conference League. Ecco la lista dei giocatori schierabili nel doppio incrocio contro il Polissya Zytomyr (andata il 21 agosto prossimo alle 20 a Presov, Slovacchia, ritorno il 28 agosto alle 20 al Mapei Stadium di Reggio Emilia):
LISTA A - Beltran, Bianco, De Gea, Dodo, Dzeko, Fagioli, Fazzini, Gosens, Gudmundsson, Kean, Kospo, Lezzerini, Mandragora, Pablo Marì, Ndour, Parisi, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sabiri, Sohm, Viti
LISTA B - calciatori cresciuti nel vivaio -: Braschi, Comuzzo, Fortini, Kouadio, Leonardelli, Martinelli
1 Beltran rifiuta tutto, cambio strategia. Ioannidis ma anche altro: ci vuole una punta. Intanto Mandragora, poi vediamo. Torna in pole Zortea, Fortini Cagliari o Toro
Tommaso LoretoLa Fiorentina (e Pioli) stoppano l'Atalanta su Gosens, il Verona ci riprova per Barak e il Flamengo per Beltran mentre Sassuolo e Parma pensano a Pablo Marì. Verso l'esordio con il tridente, poi deciderà il mercato
Pietro LazzeriniSi avvicinano i giorni di Pradè: spetta al ds rispondere alle contestazioni con colpi da Europa. Il gap con la corsa Champions è ancora ampio. Il giochino di Beltran fa salire la tensione. Le priorità di Pioli e la strategia viola
Luca CalamaiFirenzeViolaNessun allarme ma il tridente a tutto attacco non convince. Sohm piace sempre di più. Spazio a Fazzini. Questa Fiorentina non è da zona Champions servono tre acquisti di livello
