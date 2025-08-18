Ecco la lista Uefa della Fiorentina per i preliminari: c'è Beltran

Ecco la lista Uefa della Fiorentina per i preliminari: c'è BeltranFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 18:15Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina ha appena comunicato la lista dei 28 calciatori che saranno a disposizione di Stefano Pioli per il playoff di Conference League. Ecco la lista dei giocatori schierabili nel doppio incrocio contro il Polissya Zytomyr (andata il 21 agosto prossimo alle 20 a Presov, Slovacchia, ritorno il 28 agosto alle 20 al Mapei Stadium di Reggio Emilia):

LISTA A - Beltran, Bianco, De Gea, Dodo, Dzeko, Fagioli, Fazzini, Gosens, Gudmundsson, Kean, Kospo, Lezzerini, Mandragora, Pablo Marì, Ndour, Parisi, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sabiri, Sohm, Viti

LISTA B - calciatori cresciuti nel vivaio -: Braschi, Comuzzo, Fortini, Kouadio, Leonardelli, Martinelli