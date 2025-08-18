Calciomercato Il Torino preme per Fortini, la Fiorentina respinge l'offerta: il punto

Alcuni aggiornamenti sulla situazione di Niccolò Fortini. Il classe 2006 è da giorni al centro di una trattativa di mercato che vede protagonista il Torino, con il club granata che vorrebbe prelevarlo a titolo definitivo dalla Fiorentina. Questo, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, si scontra col volere dei viola, che non sono disposti a cederlo e aprirebbero solo a un prestito con diritto di riscatto e controriscatto in proprio favore.

In questo momento quindi, non ci sono i presupposti al momento perché l'operazione si concluda positivamente e a testimonianza di ciò Pradè e gli altri uomini mercato hanno già rifiutato una prima proposta a titolo definitivo del Toro. Resta da capire se negli ultimi giorni della sessione estiva di trasferimenti le cose possono cambiare. Quel che è certo è che la società gigliata crede nelle potenzialità del classe 2006.