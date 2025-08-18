Calciomercato Beltran, il CSKA offre 10 milioni ai viola: l'argentino si è preso due giorni per decidere

Continuano ad arrivare sviluppi sul fronte Lucas Beltran. Il CSKA Mosca è uscito allo scoperto i primi sondaggi degli scorsi giorni presentato la prima offerta ai viola. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione si tratterebbe di una proposta di poco superiore ai 10 milioni di Euro. I due club sono pronti a trattare e a trovare un'intesa sulle cifre, l'ostacolo principale resta la volontà del calciatore. L'argentino si è preso due-tre giorni di tempo per valutare la destinazione e prendere una decisione. In caso di apertura da parte di Beltran l'operazione potrebbe andare in porto.