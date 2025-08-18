Suggestione Pellegrini per la fine del mercato. Beltran decide entro la Conference
Torna il consueto appuntamento serale del "Chi si compra" in versione Flash con le ultime sul mercato della Fiorentina.
Caso Beltran.
Entro i prossimi due-tre giorni l'argentino darà la sua risposta al CSKA Mosca. Tra le società non c'è ancora l'accordo definitivo, ma i russi sono pronti a offrire oltre 10 milioni di euro.
Poi l'attaccante.
Là davanti piacciono ancora Piccoli e Ioannidis, però servirebbe una formula che permetta di non spendere subito i più di 20 milioni di euro che chiedono le rispettive società.
Le ultime voci.
Nessuna clausola per De Gea, che resterà in maglia viola. Così come rimarrà Gosens, visto che la Fiorentina ha rifiutato l'offerta dell'Atalanta.
Comuzzo rimane.
Il difensore classe 2005 viene considerato incedibile: non si vogliono ascoltare offerte da qui a fine mercato.
Gli esuberi.
Barak può tornare in cima alla lista del Verona per sostituire Suslov infortunato.
Idea Pellegrini.
La Roma lo cederebbe volentieri subito anche per un incasso di basso livello. La Fiorentina aspetterà gli ultimi giorni di mercato per capire cosa avrà in mano da qui a fine mercato per il centrocampo.
