Fiorentina, per il centrocampo spunta il nome di Pellegrini: forte interessamento dei viola

Tra l'imminente avvio ufficiale della stagione e il mercato, sia in entrata che in uscita, si prospettano giornate frenetiche in casa Fiorentina. I dirigenti viola hanno come principale obiettivo, oltre alle cessioni degli esuberi, l'acquisto di un vice Kean e di un sostituto di Dodo a destra.

Questo però non toglie che Pradè e Goretti stiano attenti alle possibilità che potrebbero aprirsi in altre zone di campo. In quest'ottica entrerebbe il nome di Lorenzo Pellegrini a centrocampo. La Fiorentina, secondo quanto riportato da Lady Radio sarebbe fortemente interessata al calciatore della Roma che potrebbe lasciare il club giallorosso entro la fine del mercato. Nei giorni scorsi si era parlato di sondaggi da parte di West Ham e Besiktas per il trequartista capitolino che al momento sembrerebbe intenzionato a provare a convincere Gasperini a tenerlo in rosa.