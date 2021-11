ANTOGNONI A FV, Castro utile per viola e Italia. DV9..

Presente a Prato presso la mostra d'arte contemporanea allestita dal pittore Marco Biscardi (genero di Pantaleo Corvino, presente a sua volta all'evento assieme ad altri ex viola), l'ex club manager e bandiera viola Giancarlo Antognoni ha rilasciato in esclusiva a Firenzeviola.it alcune dichiarazioni. Ecco le parole dell'Unico 10: "L'arte non è il mio settore ma mi fa piacere essere qui oggi: Biscardi è molto bravo e il fatto che ci siano molti quadri con la rappresentazione dei palloni mi fa venire in mente tutto ciò che ho dato da calciatore".

Peraltro ha ritrovato un amico come Corvino oggi...

"Sì, mi ha spinto lui a venire a vedere questa mostra, visto che lui è un appassionato d'arte. Mi ha fatto piacere rivedere Pantaleo dopo gli anni vissuti insieme. E' stato grazie a lui che sono tornato alla Fiorentina, dopo gli anni passati con le Nazionali giovanili: tramite Pantaleo sono rientrato".

Come valuta il pareggio della Nazionale maggiore ieri?

"Le squadre di club non stanno attraversando un grande momento e dopo che vinci l'Europeo diventi una squadra da battere. Ho visto una buona Svizzera e un'Italia al di sotto delle sue possibilità. Ma in genere gli Azzurri nei momenti difficili riescono a riportare la barca sulla retta via. Ieri è stato fatto un passo falso ma ci può stare".

Cosa pensa dei pochi gol della Nazionale?

"C'è qualche problema in fase offensiva ma ci sono giocatori validi in rosa: mancava Immobile che è il capocannoniere della Serie A, Chiesa non era al 100% e pensavo che Insigne potesse essere più determinante".

In questa tornata delle Nazionali non è stato chiamato Castrovilli...

"Io Gaetano lo vedo bene dappertutto: purtroppo ha avuto un mese in cui non ha giocato e il ct ha scelto di non chiamarlo ma Castrovilli è un giocatore importante tanto per la Fiorentina quanto per la Nazionale".

Cosa pensa dell'idea Berardi per la Fiorentina?

"Non è solo da quest'anno che sta facendo bene: è un giocatore che tutti vorrebbero. Farebbe comodo a qualsiasi squadra".

Di recente l'abbiamo vista in Turchia dal suo amico Terim...

"Ero andato in Turchia con mia moglie Rita perché non aveva mai visto la città: ho trovato bene Fatih così come tutto l'ambiente del Galatasaray. Mi ha ospitato e lo ringrazio per quello che ha dato a me e ai fiorentini nell'anno in cui è stato a Firenze".

Cosa pensa del caso Vlahovic?

"Non è un caso mio... riguarda gli addetti ai lavori. Chiedetelo a Corvino, che è qui oggi, lo ha portato lui".