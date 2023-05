ALCIATO A RFV, La Viola sta diventando una grande

Fonte: dall'inviata Luciana Magistrato

© foto di Federico De Luca

Alessandro Alciato a Radio Firenze Viola

Intercettato da Radio Firenzeviola al torneo Padel Pro-Am Cup di Viareggio, il giornalista Alessandro Alciato ha parlato così: "La Fiorentina può sicuramente ambire alla finale di Conference. C'è un obiettivo doppio in questo finale di stagione e può sognare in grande su due fronti. In Coppa Italia l'Inter magari avrà le energie sulla Champions. Mi fa sorridere quando penso ad alcune critiche di inizio stagione, in realtà stanno facendo più che bene".

Il pasillo de honor del Maradona?

"Un gesto bellissimo e nobile. Non è facile rendere omaggio, lì si vede una certa cultura sportiva della società. Sono stati bravi i giocatori e soprattutto la società: bisognerebbe vederne di più di gesti così".

Però continuano a mancare i gol...

"È vero, ma ora la Fiorentina rischia di vincere due competizioni. Non farei discorsi sui singoli ma sul complesso. Prima citavo le critiche, mi riferivo al fatto che ogni giorno ci si è lamentati di qualche singolo ma alla fine la Fiorentina è lì a giocarsela: non mi sento di criticare nessuno".

Che meriti ad Italiano?

"Avrà un grande futuro. Si vede che ha qualcosa di diverso, anche nei momenti difficili non ha mai mollato. In quel gruppetto nel quale c'è De Zerbi, c'è anche Italiano: non si può che prevedere un super futuro per lui. Se la Fiorentina vince un trofeo ha un progetto per trattenere Italiano. Non sono così sicuro che la squadra viola non stia diventando una grande della Serie A: il percorso è quello. Anche se una cessione in estate farebbe parte del processo di crescita".