AG. QUARTA A FV: "AVEVA MERCATO DA VARI PAESI, È STATO UN GRANDE SFORZO DEL CLUB. NE PARLAVAMO DA UN ANNO"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il giorno dopo la chiusura della stagione, la Fiorentina volta pagina. Si inizia a pensare al futuro e da chi si ripartirà. La prima conferma è giunta in tarda mattinata, col club che ha ufficializzato il rinnovo fino al 2028 di Lucas Martinez Quarta, scegliendo così di investire ancora sul centrale argentino. Una decisione che fa seguito a tanto lavoro arretrato, come racconta in esclusiva a FirenzeViola.it il procuratore dello stesso difensore, Gustavo Goni: "È un rinnovo che fa seguito a una trattativa che avevamo cominciato con Barone. Gli dobbiamo molto per quella che era stata la sua predisposizione verso Lucas, come a tutta la Fiorentina. Siamo tutti davvero contenti".

Si era parlato molto del Napoli sul suo conto. È vero? Ha avuto mercato?

"Sì, a molti interessava. Non mi piace fare nomi specifici, perché ormai è il passato e oggi parliamo di altri quattro anni di Lucas con la Fiorentina. Certo, c'erano molti club interessati da Italia, Inghilterra e Spagna. Ma eravamo concentrati sul rinnovo, il Chino è sempre stato molto felice alla Fiorentina".

Quanto l'ha voluto questo rinnovo la Fiorentina?

"Molto, molto. Ci hanno manifestato un'enorme felicità, da Daniele (Pradè, ndr) ad Alessandro (Ferrari, ndr) e anche Commisso. Come dicevamo, c'è stata grande predisposizione da entrambe le parti. Dal Chino e dalla sua famiglia e dal club".

Come ha vissuto Lucas la delusione di Atene?

"Sa che il club voleva tornare da Atene con un titolo. Lucas ha grande competizione, voleva vincere ed era molto emozionato. Purtroppo non ci sono riusciti, andrà bene la prossima".

Conclude parlando dell'attaccamento della Fiorentina a Quarta: "Ci ha tenuto molto, davvero. Barone gli ha sempre detto che per lui era come un figlio, voleva che non andasse da altre parti che non fossero la Fiorentina. Ne stavamo parlando da più di un anno, dallo scorso mercato. Il club ha fatto un grande sforzo per Lucas e per sfruttare il momento di una stagione che stava andando bene".