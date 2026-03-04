Bruno: "Ecco cosa pensavo mentre guardavo il naufragio della Fiorentina a Udine"

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola per analizzare i problemi difensivi della Fiorentina ha interpellato alcuni grandi ex difensori della storia viola. Come per esempio Pasquale Bruno, che dice: "È un problema di qualità e questa Fiorentina è chiaramente sotto il livello della sua storia. Mentre guardavo il naufragio di Udine pensavo alla squadra in cui giocai in serie B, quella allenata da Ranieri: oggi con quei giocatori saremmo in lotta per un posto in Europa, altro che retrocessione. Oggi marcare l’uomo sembra diventato un optional e i risultati si vedono benissimo". E aggiunge: "A questo punto è inutile iniziare o continuare con i processi, ero fiducioso dopo Como, ma gli ultimi minuti col Pisa e Udine mi hanno messo paura e temo che ci sarà da lottare fino a maggio".

Gli fa eco Mario Faccenda: "Prima di tutto bisogna concentrarsi sulla fase difensiva, evitando di andare in avanti, se non quando ci sono gli angoli. Ho segnato qualche gol in carriera, ma il primo pensiero è sempre stato quello di difendere la nostra area. La coppia più affidabile? Direi Pongracic-Ranieri".