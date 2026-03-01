Under-16, Roma-Fiorentina finisce 3-3: tra viola e giallorossi è sempre show
Un altro pareggio pirotecnico per la Fiorentina Under 16 di Enrico Cristiani. Nella 26a giornata di campionato, al centro sportivo di Trigoria, il big match tra Roma e Fiorentina è finito 3-3. Dopo il 4-4 di un girone fa al Viola Park, viola e giallorossi non si risparmiano e danno vita ad un’altra grande partita ricca di capovolgimenti di fronte. Roma in vantaggio con Giannelli, la reazione della Fiorentina si palesa con il pareggio di Croci e il sorpasso firmato Gobbo.
Replica dei padroni di casa con Sperlonga e controsorpasso di Giannelli, nei minuti finali Gobbo si ripete e fissa il risultato sul definitivo 3-3. Fiorentina e Roma avanzano a braccetto a 46 punti e restano insieme al comando della classifica, dietro c’è la Lazio a quota 40.
