Ufficiali date e orari della Viareggio Cup: ecco i dettagli degli impegni della Fiorentina

Ufficiali date e orari della Viareggio Cup: ecco i dettagli degli impegni della FiorentinaFirenzeViola.it
Oggi alle 12:21Giovanili
di Redazione FV

È ufficiale il calendario della Viareggio Cup che vedrà la Fiorentina impegnata nel girone insieme al Viareggio e alle due squadre nigeriane dei Ranger Enugu e dei One Touch. 

La prima sfida è prevista al Rocco B. Commisso Viola Park lunedì 9 marzo alle 14.30. Mercoledì 11 i viola affronteranno sempre a Bagno a Ripoli il Viareggio alle ore 14.30. Infine, sempre al Centro Sportivo viola, è prevista per venerdì 13 marzo la sfida contro i One Touch alle 14.30. 

L'organizzazione della Viareggio Cup ha anche reso noto che il premio "Torquato Bresciani", arrivato alla sua 42a edizione, quest'anno è stato intitolato anche alla memoria di Rocco Commisso a poche settimane dalla sua scomparsa. 