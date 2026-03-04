Kean: "Sto bene, proverò ad esserci per la prossima partita della Fiorentina"

Presente ieri a Milano per inaugurare il campo dell’oratorio della parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice a Milano, l'attaccante della Fiorentina a Repubblica ha risposto anche a una domanda su come sta dopo la botta alla tibia rimediata a Udine: "Sto bene, cerco di star meglio ogni giorno. Lavoro con un grande staff. Proverò ad esserci per la prossima partita. Il Viola? È il mio colore preferito".