Primavera, a Cesena i viola non capitalizzano. Galloppa perde amaramente

Cade la Fiorentina Primavera, sul campo del Cesena, nel big match del sabato del campionato Under 20. Un ko tanto amaro quanto immeritato, lo definisce La Nazione, concentrandosi sulla gara e sulla classifica che interessa la formazione di Galloppa. I viola ieri hanno subito gol in quella che è stata di fatto l’unica opportunità avuta dai romagnoli, che Trapani e soci erano stati invece bravi a mettere sotto fin dai primi minuti. E invece, come altre volte in questa stagione, la squadra di Galloppa si è rivelata incapace di concretizzare le tante occasioni avute: a fine gara si conteranno 16 tiri totali di cui 6 in porta per i viola ma nessuna rete messa a segno.

Tra le chance più ghiotte avute sul risultato di parità dalla Fiorentina (che dopo lo svantaggio, nonostante l’ingresso di Braschi, ha attaccato in modo confuso ed è andata vicino al pari solo con una punizione di Puzzoli) vanno ricordate quelle avute da Jallow nel primo tempo e un diagonale di Puzzoli di poco a lato in avvio di ripresa. In caso di successo oggi della Roma (45 pt) sul Milan, i viola scenderanno al 2° posto in una classifica che si dimostra serratissima: attualmente, infatti, la Fiorentina è prima con 46 punti, al pari del Parma, mentre il Cesena è sotto di un punto insieme, come detto, ai giallorossi di scena stamani.