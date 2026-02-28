Fiorentina Primavera, termina sullo 0-0 il primo tempo in casa del Cesena

Si è da poco concluso al centro sportivo "Romagna Centro" il primo tempo della 27^ giornata del campionato Primavera tra il Cesena e la Fiorentina. Il match è ancora bloccato sullo 0-0, anche se all'interno dei primi 45 minuti di gioco è stata la squadra viola allenata da Daniele Galloppa a rendersi maggiormente pericolosa soprattutto con le iniziative di Puzzoli.