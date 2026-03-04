L'allarme del Corr.Sport: Kean salterà Parma e Rakow, ci prova per Cremona

Oggi alle 08:00
di Redazione FV

Il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola lancia l'allarme: il problema alla tibia metterà Moise Kean ko almeno per la prossima partita contro il Parma. Il quotidiano è sicuro: l'attaccante viola salterà sicuramente il Parma e l'andata di Conference League contro il Rakow, per provare ad esserci a Cremona lunedì 16.

Da oggi Kean riprenderà il percorso personalizzato al Viola Park con una serie mirata di allenamenti per risolvere l’infortunio che sembrava finalmente eliminato nelle ultime tre settimane: ha di nuovo come obiettivo il rientro in campo fissato un po’ più in là ed è cosa che mette in ansia anche il ct Gattuso in ottica playoff Mondiali. 