Under-17, che beffa nel finale: il Lecce raggiunge il 2-2 nei minuti finali
Pareggio esterno per la Fiorentina Under 17 guidata da Stefano Guberti. Nella ventesima giornata di campionato, al Kick Off di Cavallino, la sfida tra Lecce e Fiorentina si chiude sul 2-2. I viola vanno a segno al quarto d’ora di entrambe le frazioni: prima Giannoni sblocca il risultato, poi Chiti firma il raddoppio. L’espulsione di Faye per somma di ammonizioni riaccende le speranze del Lecce, che negli ultimi cinque minuti riesce a riagguantare il pareggio grazie alle reti di Pavese e Cancella.
Con questo risultato la Fiorentina sale a 43 punti in classifica ma, pur con una gara in meno, scivola a quattro lunghezze dalla vetta occupata dall’Empoli, ora primo da solo a quota 47. Alle spalle dei viola resta la Roma, terza con 38 punti e lo stesso numero di partite disputate.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati