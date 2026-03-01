Under-17, che beffa nel finale: il Lecce raggiunge il 2-2 nei minuti finali

Under-17, che beffa nel finale: il Lecce raggiunge il 2-2 nei minuti finaliFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:20Giovanili
di Redazione FV

Pareggio esterno per la Fiorentina Under 17 guidata da Stefano Guberti. Nella ventesima giornata di campionato, al Kick Off di Cavallino, la sfida tra Lecce e Fiorentina si chiude sul 2-2. I viola vanno a segno al quarto d’ora di entrambe le frazioni: prima Giannoni sblocca il risultato, poi Chiti firma il raddoppio. L’espulsione di Faye per somma di ammonizioni riaccende le speranze del Lecce, che negli ultimi cinque minuti riesce a riagguantare il pareggio grazie alle reti di Pavese e Cancella.

Con questo risultato la Fiorentina sale a 43 punti in classifica ma, pur con una gara in meno, scivola a quattro lunghezze dalla vetta occupata dall’Empoli, ora primo da solo a quota 47. Alle spalle dei viola resta la Roma, terza con 38 punti e lo stesso numero di partite disputate.