Ujfalusi ci crede: "Certo che ci salviamo. Nel centenario verrò al Franchi"

Tomas Ujfalusi, che nel 2008 da centrale e capitano ha guidato la Fiorentina alla conquista della partecipazione alla Champions, non ha dubbi. "Ma certo che ci salviamo e parlo al plurale perché ero e resto un tifoso della Fiorentina. La squadra ha valori tecnici superiori, solo che molti di questi giocatori non sono abituati a soffrire così. Ce la faremo sicuramente, e nel campionato del centenario tornerò al Franchi per vedere ancora la serie A", le sue parole sul futuro della squadra di Vanoli.
