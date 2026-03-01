Un 1-1 che serve a poco: l'Under-18 viola pareggia con la Lazio e resta 9ª

Un 1-1 che serve a poco: l'Under-18 viola pareggia con la Lazio e resta 9ª
Oggi alle 21:20Giovanili
di Redazione FV

È finito col risultato di 1-1 il match del Viola Park tra la Fiorentina Under-18 e i pari età della Lazio. La formazione di Capparella si è trovata a dover rincorrere fin da subito, in virtù del gol messo a segno da Mecozzi dopo appena 9’, ma a riequilibrare la partita ci ha pensato al 43’ Giusto dopo un preciso assist dalla distanza di Cianciulli.

Nella ripresa i viola hanno mantenuto il controllo della gara, gestendo il possesso e creando diverse situazioni interessanti, senza però riuscire a trovare il guizzo decisivo per completare la rimonta. Alla luce di questo pareggio, i viola restano al 9° posto in classifica salendo a quota 34 punti, a +2 sulla Lazio stessa che resta decima.