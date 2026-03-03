Galloppa verso Fiorentina-Bologna di domani: "Scontro diretto ma siamo pronti"

Alla vigilia della sfida di campionato casalinga contro il Bologna (in programma domani al Viola Park alle ore 18), il tecnico della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha parlato così ai canali ufficiali del club viola: “Nella sfida di Cesena ci è mancato solo il gol, che è un aspetto che ci manca tanto, e alla seconda loro ripartenza abbiamo preso gol. Purtroppo ci è successo più di una volta quest’anno per cui dobbiamo essere più incisivi davanti. Col Bologna non sarà una gara decisiva ma sarà uno scontro diretto: ogni gara dobbiamo viverla così anche se mancano ancora tante partite.

Il Bologna è una squadra che ha fatto tanti gol ultimamente, mi aspetto una partita fisica contro una squadra verticale che si compatta bene. Sappiamo cosa ci aspetta ma siamo pronti. Domani cambieremo qualcosa ma il meno possibile”.