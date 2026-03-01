Tanta sfortuna per gli Under-15 viola: la Roma vince 1-0 nel finale

La Fiorentina Under 15 di Matia Balestracci è caduta oggi nello scontro diretto ad alta quota. Nella ventesima giornata di campionato, al centro sportivo di Trigoria, il big match tra Roma e Fiorentina è finito 1-0 a favore dei giallorossi. La rete decisiva arriva nel finale di gara e porta la firma di Diofebo. In una giornata in cui hanno vinto anche Lazio e Empoli, la classifica al vertice si ridisegna: Roma 45, Lazio 42, Fiorentina 39, Empoli 35 (con una gara giocata in meno).