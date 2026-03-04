FirenzeViola Come sta Kean? C'è speranza per il Parma ma già oggi sarà decisivo

vedi letture

Le condizioni di Moise Kean tengono in apprensione il mondo della Fiorentina. Uscito malconcio dalla partita contro l'Udinese dopo uno scontro con Bertola che ha costretto entrambi a chiedere il cambio, per l'attaccante si è trattato di un trauma in un punto della tibia che già da diverso tempo gli stava creando dei problemi. Certo, in Friuli anche il classe 2000 stava facendo fatica anche solo a toccare qualche pallone, ma la sua sostituzione è stato probabilmente il momento della bandiera bianca definitiva dei viola a Udine, perché senza Kean la Fiorentina fa ancora più fatica a segnare.

Come sta Kean?

La domanda che si fanno tutti a due giorni dalla partita al Bluenergy Stadium è quali siano le condizioni dell'attaccante viola. Presente ieri ad un evento in un oratorio di Milano, Kean ha provato a rassicurare tutti e chi ha avuto modo di parlarci velocemente in via informale ha ricevuto rassicurazioni sulla gravità del suo problema (certificata dal fatto che la Fiorentina non ha fatto e non farà un report). Ma la sua presenza con il Parma non è ancora scontata dal momento che l'attaccante sarà valutato giorno per giorno analizzando il recupero della botta. Trattandosi di un trauma la cosa migliore che può fare lo staff medico è aspettare di capire come si riprenderà il giocatore, ma quello che si respira dal Viola Park è che vista l'importanza della sfida contro il Parma se ci sarà la necessità, si proverà a forzare il rientro visto che non essendo un problema muscolare i rischi di ricaduta sono inferiori.

Oggi sarà decisivo

Già oggi diventa una giornata decisiva per capire come sta Kean. Il rientro al Viola Park dopo il giorno libero concesso ieri permetterà a Vanoli ma soprattutto allo staff medico di valutare le condizioni della tibia e poi prevedere una tabella di avvicinamento al Parma. Probabile che in questi giorni Kean lavori soprattutto a parte e in maniera personalizzata per poi fare il controllo decisivo venerdì o al più tardi sabato. Da questo punto di vista la partita di domenica aiuta ad avere un po' più di tempo, in una stagione in cui per la Fiorentina di tempo ce n'è sempre meno.