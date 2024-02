VIAREGGIO CUP, Le formazioni di Fiorentina-Carrarese

FirenzeViola.it

La Fiorentina Under 18 di mister Papalato è pronta ad accogliere al Viola Park la Carrarese, valida gara per la seconda giornata della fase a gironi della 74ª edizione della Viareggio Cup. Dopo il successo contro la Stella Rossa i viola sono chiamati a un'altra vittoria per provare ad assicurarsi le fasi ad eliminazione diretta. Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Ciraudo, Lucchesi, Cuomo, D'Amato; Trapani, Conti; Bertolini, Puzzoli, Padilla; Ofoma.

CARRARESE (4-3-3): Calò, De Simone, Luciani, Cecchi, Gansaro, Rosaia, Morana, Notarelli, Wolf, Salvetti, Amato.