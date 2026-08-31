Fiorentina-Hellas Verona, viola beffati dall'autorete di Atzeni: finisce 0-1

Fiorentina-Hellas Verona, viola beffati dall'autorete di Atzeni: finisce 0-1FirenzeViola.it
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Oggi alle 18:45Giovanili
di Redazione FV

La Fiorentina Primavera inciampa ancora, ma stavolta non c'è Jallow a salvarla. Finisce 0-1 per l'Hellas Verona con il decisivo autorete di Atzeni al 78', che condanna la Fiorentina alla sconfitta. Nonostante il parziale finale, la squadra di Aurelio Andreazzoli ha messo in campo un buona prestazione, in particolare nella prima frazione di gioco, in cui si è dimostrata più ispirata. 